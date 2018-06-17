Житель Китая запечатлел на видео таинственное существо, плавающее в озере
17 июня 2018, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]
Жителю Китая удалось запечатлеть на видео таинственное существо. Согласно последней информации, неизвестное водоплавающее большого размера смог заснять сотрудник парка, расположенного у озера Канас.
Автор ролика Ван Синьань полагает, что видел местное "лох-несское чудовище", туловище которого было скрыто под водой, сообщает издание Daily Mail. Мужчина исключает, что на видео попали обычные волны – они двигались против течения.
Директор центра дикой природы на озере Канас Сунь Цзидан считает, что сотрудник парка заметил одно из крупных морских животных, которые живут в этом водоеме.
Интересно, однако, что в мае текущего года сразу несколько туристов сообщили о монстре в озере.
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