Житель Китая запечатлел на видео таинственное существо, плавающее в озере

Жителю Китая удалось запечатлеть на видео таинственное существо. Согласно последней информации, неизвестное водоплавающее большого размера смог заснять сотрудник парка, расположенного у озера Канас.

Автор ролика Ван Синьань полагает, что видел местное "лох-несское чудовище", туловище которого было скрыто под водой, сообщает издание Daily Mail. Мужчина исключает, что на видео попали обычные волны – они двигались против течения.

Директор центра дикой природы на озере Канас Сунь Цзидан считает, что сотрудник парка заметил одно из крупных морских животных, которые живут в этом водоеме.

Интересно, однако, что в мае текущего года сразу несколько туристов сообщили о монстре в озере.