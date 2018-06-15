МКС зафиксировала на орбите Земли НЛО впечатляющих размеров

НЛО необычной сигарообразной формы был замечен специалистами на орбите Земли недалеко от МКС. Объект можно рассмотреть на видеозаписи, снятой одним из космических аппаратов NASA. Уфологи: На Марсе взорвался НЛО

НЛО был сигарообразной формы и имел гигантские размеры. У аппарата имеются надстройки на обоих концах и выступы на корпусе. В подписи к видео говорится, что видео снято 13 июня во время наблюдения за МКС. Объект находился на орбите планеты около 40 минут.