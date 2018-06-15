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МКС зафиксировала на орбите Земли НЛО впечатляющих размеров
15 июня 2018, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]
НЛО необычной сигарообразной формы был замечен специалистами на орбите Земли недалеко от МКС. Объект можно рассмотреть на видеозаписи, снятой одним из космических аппаратов NASA.
НЛО был сигарообразной формы и имел гигантские размеры. У аппарата имеются надстройки на обоих концах и выступы на корпусе. В подписи к видео говорится, что видео снято 13 июня во время наблюдения за МКС. Объект находился на орбите планеты около 40 минут.
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