Уральский ученый заявил, что узнал тайну самого странного члена группы Дятлова
7 июня 2018, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
Уральский ученый Валентин Дегтерев провел провел ряд исследований и заявил, что смог раскрыть тайну, связанную с Семеном Золотаревым – самым загадочным членом группы Дятлова, погибшей на Урале.
По словам Дегтерева, турист, о котором идет речь, являлся неродным ребенком. Именно этим объясняется то, что его ДНК при опознании не совпало с результатами анализов его "родителей". Более того, Семен Золотарев, очевидно, знал о семейной тайне и даже просил называть его Александром.
Кроме того, вопросы у специалистов вызывала странная татуировка, замеченная у молодого человека на руке. Уральский исследователь выяснил, что текст на коже Золотарева на немецком звучал так: "Reich, SS-Truppen, angriffsführer-Saboteur. Ablenkungsmanöver" (Группа военной разведки Рейха, войска СС, штурмшарфюрер-диверсант. Диверсионный- тренировочный отряд). Таким образом, можно сделать вывод, что Семен являлся агентом НКВД, передает URA.RU.
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