Уфологи: в Зоне 51 снова тестируют НЛО
2 июня 2018, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Лас-Вегаса предоставил материалы, которые позволили уфологам в который раз подтвердить информацию о необычной Зоне 51, которая располагается в 200 километрах от Лас-Вегаса.
Уфологи уверены, что там проводилось тестирование НЛО. Очевидец опубликовал в Сети фото, на котором видны несколько точек на темном фоне, сообщает «Версия.Инфо». Где именно производилась съемка, по кадрам понять невозможно. Критики подчеркивают в комментариях, что само существование Зоны 51 не доказано, а яркие точки могли быть песчинками на объективе, либо это и вовсе смонтировано.
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