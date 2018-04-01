Уфологи считают, что инопланетяне атакуют Землю в апреле. Названа точная дата

Уфологи сообщают, что боевые дроны находятся уже на подлете к Земле, и они активизируют свое присутствие в ближайшие время. В конце прошлого месяца 36 кораблей уже прошли орбиту Марса.

Исследователи внеземной жизни опубликовали предостережение на портале «World of Scientific Discoveries». По данным, полученным при использовании телескопов, ориентировочный диаметр космолетов достигает 500 километров. При этом в радиодиапазоне на частоте 11,546 ГГц уже можно зафиксировать инопланетные сигналы.

Уфологи считают, что вторжение может произойти уже 22 апреля, сообщает Rusargument. Известный уфолог Эмиль Сагал, который исчез в феврале этого года, после проведения исследований внеземных цивилизаций также предсказал в апреле появление инопланетных существ на Земле.