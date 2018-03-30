Уфологи обнаружили на Марсе доказательства существования жизни. Виртуальные охотники обнаружили на снимках поверхности Красной планеты целое "стадо" неизвестных животных. Путин рассказал о подготовке российских космонавтов к полету на Марс и Луну

Ролик демонстрирует большую группу объектов на поверхности планеты, занимающую огромные территории.

Уфологи предполагают, что некоторые части Красной планеты являются зонами кормления животных. Один из конспирологов сообщил, что видео выполнено в довольно малом разрешении, однако это не мешает рассмотреть озера, растения и прочие формы жизни.

Ранее уфологи сообщали, что нашли на снимках поверхности Красной планеты шары идеальной формы. Происхождение объектов еще предстоит объяснить представителям традиционной науки.