Уфологи показали видео со "стадом" неизвестных созданий на Марсе
30 марта 2018, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]
Уфологи обнаружили на Марсе доказательства существования жизни. Виртуальные охотники обнаружили на снимках поверхности Красной планеты целое "стадо" неизвестных животных.
Ролик демонстрирует большую группу объектов на поверхности планеты, занимающую огромные территории.
Уфологи предполагают, что некоторые части Красной планеты являются зонами кормления животных. Один из конспирологов сообщил, что видео выполнено в довольно малом разрешении, однако это не мешает рассмотреть озера, растения и прочие формы жизни.
Ранее уфологи сообщали, что нашли на снимках поверхности Красной планеты шары идеальной формы. Происхождение объектов еще предстоит объяснить представителям традиционной науки.
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