Очевидец снял на видео сразу несколько НЛО над Калифорнией
27 марта 2018, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]
Несколько НЛО, летевших по небу средь бела дня, были сняты на видеокамеру изумленным наблюдателем из Калифорнии. Объекты двигались над долиной Сан-Фернандино на севере Лос-Анджелеса.
На видео можно рассмотреть яркие огни, блуждающие в небе на близком расстоянии от Земли. Присмотревшись, местный житель Луис Родригес тут же исключил возможность того, что это вертолеты или самолеты, передает Planet Today. Как он отметил, ничего подобного ему раньше видеть не приходилось.
В начале видео можно четко увидеть два белых НЛО летящих на некотором расстоянии друг от друга. Затем, по мере их перемещения по воздуху, яркие огни периодически исчезают и снова появляются.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: