Очевидец снял на видео сразу несколько НЛО над Калифорнией

Несколько НЛО, летевших по небу средь бела дня, были сняты на видеокамеру изумленным наблюдателем из Калифорнии. Объекты двигались над долиной Сан-Фернандино на севере Лос-Анджелеса. Опубликовано видео, как НЛО гоняется за реактивным лайнером

На видео можно рассмотреть яркие огни, блуждающие в небе на близком расстоянии от Земли. Присмотревшись, местный житель Луис Родригес тут же исключил возможность того, что это вертолеты или самолеты, передает Planet Today. Как он отметил, ничего подобного ему раньше видеть не приходилось.

В начале видео можно четко увидеть два белых НЛО летящих на некотором расстоянии друг от друга. Затем, по мере их перемещения по воздуху, яркие огни периодически исчезают и снова появляются.