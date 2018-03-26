Уфолог обнаружил на поверхности Луны колесо

Уфолог, известный своим видеоканалом в сети интернет под ником Streetcap1 разместил очередную видеозапись, на которой чётко виден на поверхности Луны предмет, очень напоминающий колесо. Уфологи: нацисты летали на Луну на секретном корабле в форме колокола

В комментариях к своему видео уфолог сообщил, что эта странная находка была обнаружена им около пяти лет назад. Фотографии были сделаны NASA в период работы миссии «Аполлон-17».

Тень, отбрасываемая загадочным объектом, направлена в ту же сторону, что и тени от впадин и кратеров. На предыдущем кадре, который снят, судя по положению летящего «Апполона-17», на минуту или даже на несколько секунд раньше, колеса не наблюдается, сообщает Planet Today.

Специалист по НЛО расстроен тем моментом, что никто и никогда не даст ему ответ и не поможет разобраться, что же это за неопознанный предмет находился на поверхности небесного светила.