Уфологи: рисунки индейцев Апачи доказали факт существования инопланетян

Уфологи проводили исследования наскальных рисунков, сделанных индейцами Апачи. Как выяснилось, к этим американским племенам прилетали более тысячи лет назад инопланетяне.

На этих изображениях специалисты заметили таинственных созданий, которые внешне похожи на инопланетян, и космические корабли. Это открытие было сделано в пещерах, расположенных в Нью-Мексико, сообщает ВладТайм.

Многие племена до сих пор сохранили упоминания о визитах инопланетных гостей в своих преданиях, внешний вид которых напоминает огромных муравьев. Их там называют «духовными и дружественными звездными людьми».

Индийские археологи были в шоке, когда увидели в труднодоступных местах в скальных регионах страны удивительные рисунки, которые демонстрируют представителей внеземной цивилизации.