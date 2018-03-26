Уфологи: рисунки индейцев Апачи доказали факт существования инопланетян
26 марта 2018, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]
Уфологи проводили исследования наскальных рисунков, сделанных индейцами Апачи. Как выяснилось, к этим американским племенам прилетали более тысячи лет назад инопланетяне.
На этих изображениях специалисты заметили таинственных созданий, которые внешне похожи на инопланетян, и космические корабли. Это открытие было сделано в пещерах, расположенных в Нью-Мексико, сообщает ВладТайм.
Многие племена до сих пор сохранили упоминания о визитах инопланетных гостей в своих преданиях, внешний вид которых напоминает огромных муравьев. Их там называют «духовными и дружественными звездными людьми».
Индийские археологи были в шоке, когда увидели в труднодоступных местах в скальных регионах страны удивительные рисунки, которые демонстрируют представителей внеземной цивилизации.
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