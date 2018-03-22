В Лондоне очевидцы сняли на видео пролетающий по небу НЛО

На территории столицы Великобритании очевидцам удалось зафиксировать на видео редкий НЛО, который появился сразу же после пролетевшего самолета. Прохожие снимали красивые пейзажи, когда увидели необычный объект.

Он постоянно менял траекторию своего движения. Уфологии в Великобритании очень редко наблюдают НЛО, а тем более снимают их на видео. Это связано с сильной туманностью и частыми дождями.

Ранее в США очевидцы запечатлели погоню неизвестного летающего объекта за реактивным лайнером. Уфологи утверждают, что видео может стать самым большим свидетельством того, что инопланетяне существуют.