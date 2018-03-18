Жители Атланты убеждены, что видели в небе НЛО в виде летучей мыши

Жители административного округа Фултон в американском городе Атланта, были шокированы заметив в небе неопознанный летающий объект. Дело в том, что в воздухе находилось нечто в форме гигантской летучей мыши.

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Автор ролика отметил, что в тот день был невероятно красивый закат, который он и решил зафиксировать на видео. Он взял смартфон, увеличил масштаб и внезапно заметил объект, напоминавший космический корабль инопланетян, передает портал vladtime.ru.

По словам жителя Атланты, предполагаемый звездолет по размеру был больше, чем пассажирский самолет. Он был окрашен в темный цвет и двигался по странной траектории – вверх, а затем вниз. Через некоторое время объект в форме летучей мыши растворился в воздухе.

Специалисты убеждены, что "охотник за инопланетянами" стал свидетелем природного явления или просто выдумал эту историю.