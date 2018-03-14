Уфологи утверждают, что в Нью-Йорке разбился вертолет с инопланетянином на борту

Частный вертолет разбился в Нью-Йорке 11 марта. На его борту, по словам некоторых конспирологов, был посланец из космоса. По некоторым данным, крушение было подстроено иллюминатами и некоторыми религиозными службами.

Все находившиеся в вертолете пассажиры направлялись на конференцию, во время которой мог быть раскрыт секрет инопланетян. Чудом выживший пилот, по словам не назвавшего себя репортера New York Times, сбежал, так как подозревал, что его ждет, или сам участвовал в крушении вертолета. По официальным данным, он сейчас находится в больнице. Этот же репортер, со ссылкой на надежный источник в департаменте полиции Нью-Йорка, рассказал, что аварию расследуют под грифом «Top Secret».