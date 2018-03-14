Уфологи рассмотрели на Марсе статую, похожую на бога ацтеков
14 марта 2018, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]
Уфологи при изучении снимков Красной планеты, полученных от NASA, смогли на поверхности Красной планеты обнаружить объект, очень схожий со статуей древнего бога ацтеков.
Уфолог Скотт Уоринг считает, что эта важная находка поможет раскрыть подробности жизни, существовавшей на Марсе миллионы лет назад.
На видео уфолог с помощью сравнений пытается доказать свою гипотезу, передает "Актуальные новости". Его коллеги выразили уверенность в том, что открытие станет шагом к тому, чтобы правительство перестало скрывать свидетельства существования НЛО.
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