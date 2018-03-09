Исследователи: собаки заранее знают о приближении инопланетян

Исследователи провели ряд исследований и выяснили, что собаки заранее ощущают приближение инопланетян. По словам уфологов, домашние питомцы начинают вести себя нестандартно и даже неадекватно, почувствовав НЛО.

Уточняется, что собаки в таких случаях всеми способами пытаются предупредить хозяев о надвигающейся опасности, передает портал Vladtime.ru.

Известно, что псы таким же образом реагируют на приближение катаклизмов: начинают лаять, выть и скулить, а также нервно бегать по квартире или дому. Есть, однако, информация о том, что некоторые животные, почувствовав скорое нашествие пришельцев, начинают буквально цепенеть.