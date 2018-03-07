Опубликовано видео странного явления в небе Эквадора

Снятый жителем Эквадора клип демонстрирует огромное пятно оранжевого света посреди голубого неба, которое медленно поднимается с горизонта. Странное небесное явление вызвали споры среди интернет-пользователей.

«Эта штука поднимается с горизонта. Никогда такого не видел», - написал автор видео.

Пятно не является светилом, поскольку оно на момент съемки было в другой стороне. Некоторые пользователи предположили, что данное небесное явление указывает на приближение таинственной планеты Нибиру. Также интерес вызвала версия о том, что над Эквадором просто-напросто открылся портал в ад.