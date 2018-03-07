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Опубликовано видео странного явления в небе Эквадора

7 марта 2018, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликовано видео странного явления в небе Эквадора
pixabay.com

Снятый жителем Эквадора клип демонстрирует огромное пятно оранжевого света посреди голубого неба, которое медленно поднимается с горизонта. Странное небесное явление вызвали споры среди интернет-пользователей.

«Эта штука поднимается с горизонта. Никогда такого не видел», - написал автор видео.

Пятно не является светилом, поскольку оно на момент съемки было в другой стороне. Некоторые пользователи предположили, что данное небесное явление указывает на приближение таинственной планеты Нибиру. Также интерес вызвала версия о том, что над Эквадором просто-напросто открылся портал в ад.

 

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Во время праздников в МО будут дежурить тысячи спасателей

Во время праздников в МО будут дежурить тысячи спасателей

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В Москве таксист поругался с пассажиркой, ограбил ее и высадил из автомобиля

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