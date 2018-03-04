В Египте с помощью Google Maps обнаружена база инопланетян
4 марта 2018, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]
Интернет-пользователи, изучая фотографии с Google Maps, нашли место, где могли бы жить инопланетяне. Они заявили, что эта база пришельцев могла быть заселена ещё пять тысяч лет назад.
Уникальность аномальной структуры может говорить о том, что ее породили на свет представители инопланетной цивилизации. Как считают уфологи, под землёй в этой местности может находиться около десятка кораблей пришельцев, сообщает "VistaNews". Эксперты заявили, что инопланетные космолёты могут часто сюда прилетать, прячась от глаз в подземных ангарах.
Подкрепляют свою версию уфологи исследованием о том, что в Египте тепловыми датчиками были пойманы странные сигналы, как будто идущие из-под земли: это означает, что в недрах планеты гуманоиды могли припарковать свои космические челноки.
Ранее археологи нашли в пригороде Каира крупный некрополь с саркофагами и сокровищами Древнего Египта. Об этом говорится в сообщении на портале Министерства по делам древности Египта.
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