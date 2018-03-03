Учёные: инопланетяне не могут связаться с нами из-за несовершенства технологий

По мнению ученых, инопланетные расы на протяжении длительного времени пытаются связаться с Землей. Тем не менее, человечество по-прежнему не может услышать их из-за несовершенных земных технологий.

Землянам пока известно не так много вариантов отправки посланий в космос. В основном, это световые сообщения или радиоволны. Когда человечество создаёт новые технологии связи и широко использует их, создаётся высокая вероятность «заглушения» инопланетного сигнала, сообщает "ВладТайм". Пока что уфологи не знают, как с этим бороться и каким образом нам стоит действовать, чтобы все-таки поговорить с гуманоидами.

Ранее сообщалось, что американские астрофизики беспокоятся о том, что инопланетные цивилизации вполне могут осуществить мощную кибератаку, способную вырубить всю вычислительную технику землян.