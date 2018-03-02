Женщина засняла призрак в кровати своей дочки

На днях англичанка Бонни Мур обнаружила паранормальное явление в собственном доме. Таинственная фигура находилась рядом со спящим ребенком в кровати. Это видела женщина на записи камеры наблюдения в детской.

Странное существо напоминало страшную куклу или ребенка. Подойдя к кроватке, женщина обнаружила, что никаких игрушек рядом с ее дочкой нет, ничего необычного или странного в комнате ребенка не происходит. Бонни рассказала журналистам, что никогда ранее не сталкивалась ни с чем похожим и даже не представляет, что теперь делать.

Другие родители, которые просмотрели опубликованный снимок, считают, что это на самом деле дух кого-то из родственников. Как рассказали родственники семьи, у женщины был брат, который умер, когда ей было около 9 лет. И "призрак" появился как раз за несколько дней до годовщины его смерти. Родственники думают, что именно дух мальчика приходил к дочери сестры в ту ночь.