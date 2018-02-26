В исследовании инопланетного корабля на дне Балтийского моря возникли проблемы

Исследователи уже шесть лет пытаются выяснить происхождение таинственного объекта, который лежит на дне Балтийского моря. Некоторые исследователи убеждены, что в 2011 году удалось обнаружить затонувший НЛО.

Конструкцию неизвестного происхождения нашли охотники за сокровищами из Швеции. Команда Ocean X, во главе с капитаном Питером Линдбергом и соисследователем Деннисом Асбергом провели изучение объекта боковым эхолотом. Член команды Ocean X Стивен Хогеборн сообщил, что навигационные приборы, включая спутниковый телефон, прекратили работать, когда судно находилось над предполагаемым НЛО, сообщает The Sun. Интересно, что они снова стали функционировать после того, как исследователи отплыли на 200 метров.

Ученым удалось поднять с морского дна небольшой образец материала. После его изучения специалисты отметили, что оно не является природным геологическим формированием.