Ученые предупреждают о кибератаках инопланетян

Американские астрофизики беспокоятся о том, что инопланетные цивилизации вполне могут осуществить мощную кибератаку, способную вырубить всю вычислительную технику землян.

По мнению исследователей, радиотелескопы способны зафиксировать сообщения, в которых находятся киберугрозы. В сообщении может быть зашифровано предупреждение о взрыве Солнца, если жители нашей планеты не захотят выполнять те или иные условия.

Радиотелескопы могут выявить вредоносный инопланетный код, но на расшифровку и обеспечение безопасности всего мира потребуются дополнительные ресурсы, сообщает NBC News.

Учёные привели в качестве примера сообщения, которые регистрирует проект SETI. В 2017 году Рене Халлер, работающий в Институте Макса Планка, предложил расшифровать поток из 1 902 341 бита. Его раскодировали. Как оказалось, полученная информация была просто обычной чёрно-белой картинкой. Подобные сигналы вполне реально расшифровать на бумаге — в этом случае вреда земным системам от таких сообщений не будет. Но, если разговор ведется о более сложном коде, избежать использования компьютеров не удастся.

Специалисты советуют осуществлять расшифровку подобных посланий на изолированных компьютерах. Однако даже в этом случае существует риск заражения всей информационной сети планеты, ведь вирусы инопланетян вполне могут передаваться методами, неизвестными землянам.

Ранее психолог Стивен Пинкер, написавший книгу «Просветление», рассказал о правилах поведения с пришельцами. Он заявил, что с инопланетянами как с женщинами, нужно в первую очередь дарить им цветы.