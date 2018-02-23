Специалисты: среди землян затесались 7 тысяч пришельцев

Уфологи сделали неожиданное заявление, которое привело некоторых жителей Земли в замешательство. Согласно последним данным, инопланетяне уже очень давно живут на нашей планете среди людей.

Специалисты уверяют, что на некоторых обнаруженных в космическом пространстве экзопланетах обитают представители внеземных цивилизаций. Кроме того, подчеркивается, что за последние полвека на Землю прибыли около семи тысяч пришельцев, передает портал Anonsens.

По словам уфологов, отличить инопланетян от землян можно по некоторым особенностям строения черепа и брюшной полости. Интересно, что большинство гуманоидов якобы проживают в Германии, Франции, Великобритании, Китае, Японии, а также в США.

Неопровержимых доказательств этой теории, однако, пока нет.