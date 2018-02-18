Благодаря Google Maps в Аризоне исследователи обнаружили большое НЛО

Энтузиасты с помощью сервиса Google Maps обнаружили в штате Аризона НЛО. Огромный корабль пришельцев скрывался среди пустынной горы, но его заметили спутники из космоса. В Пуэрто-Рико после урагана «Мария» обнаружены странные объекты

В этот район интернет-юзеры собирались съездить на выходные. А тут такое! Гигантский по размеру объект не отбрасывал тень. По мнению экспертов, такое свойство есть у всех инопланетных кораблей, сообщает ВладТайм. Пользователи попросили уфологов и знатоков НЛО объяснить таинственную находку. Может быть корабль пришельцев потерпел крушение и упал в пустыне Аризоны. Также возможно, что НЛО намеренно приземлился там, где вероятность его разоблачения была минимальной.