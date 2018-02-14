Уфологи: нацисты летали на Луну на секретном корабле в форме колокола

Конспирологи заявили о том, что нацисты Второй мировой войны использовали секретные разработки и тайно путешествовали на Луну на «корабле-колоколе». Нацистам были известны уникальные технологии.

Особый корабль, который прозвали «Нацистский колокол», до сих пор порождает споры. Многие считают, что он существовал и продолжают искать доказательства.

Этот проект якобы был разработан группой немецких ученых, которую возглавлял генерал Ганс Каммлер, отвечавший за создание ракеты Фау-2. Про космический аппарат в виде колокола в свое время даже был снят документальный фильм, который рассказывает о том, что подобный аппарат достигал в диаметре трех метров и был изготовлен из чрезвычайно легкого сплава меди. Однако, после свержения Третьего Рейха, сверхсекретная технология якобы была захвачена США, передает Planet Today. Некоторые утверждают, что под Розуэллом в 1947 году рухнула летающая тарелка, созданная американцами, которые испытывали нацистские наработки.

Как ранее стало известно, уфологи из Университета Огайо утверждают, что странный объект, найденный в районе Земли Уилкса в Антарктиде - не что иное, как база, на которой во времена Третьего рейха нацисты испытывали НЛО.