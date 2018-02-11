Уфологи обнаружили на фото Урана непонятные вспышки‍

Опубликованное в Сети фото Урана заинтересовало большое количество пользователей, обративших внимание на необычные вспышки. Уран - одна из самых неизученных планет Солнечной системы.

Сделать несколько интересных снимков удалось лишь в далеком 1986 году. Позже на просторах Сети появилось фото, сделанное в 2011 году гавайской обсерваторией Кека. На нем уфологи и разглядели странные вспышки. Они заставили некоторых уфологов сделать вывод о возможном существовании там НЛО.

Ученые считают, что всплески появились из-за активности мощного магнитного поля, сообщает "ВладТайм".

Ранее ученым удалось получить новую форму вещества, названную суперионным льдом. Условия, подходящие для этой фазы, существуют лишь в недрах ледяных планет-гигантов, таких как Уран или Нептун.