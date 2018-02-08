Пентагон скрывает более 20 видео, которые доказывают существование инопланетян

Бывший сотрудник военного ведомства США сделал шокирующее заявление. По словам работника Пентагона, американские власти скрывают от всего мира существование представителей внеземных цивилизаций.

Луис Элизондо, который ранее курировал НЛО-программу в министерстве, подчеркнул, что правительство Соединенных Штатов располагает 24 видеозаписями, доказывающими, что инопланетяне действительно живут недалеко от нас, передает сегодня портал "Свободная пресса".

Эксперт убежден, что в скором времени Пентагон рассекретит ролики и продемонстрирует их широкой общественности, отмечает РИА "Свежий ветер".