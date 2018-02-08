Пентагон скрывает более 20 видео, которые доказывают существование инопланетян
8 февраля 2018, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший сотрудник военного ведомства США сделал шокирующее заявление. По словам работника Пентагона, американские власти скрывают от всего мира существование представителей внеземных цивилизаций.
Луис Элизондо, который ранее курировал НЛО-программу в министерстве, подчеркнул, что правительство Соединенных Штатов располагает 24 видеозаписями, доказывающими, что инопланетяне действительно живут недалеко от нас, передает сегодня портал "Свободная пресса".
Эксперт убежден, что в скором времени Пентагон рассекретит ролики и продемонстрирует их широкой общественности, отмечает РИА "Свежий ветер".