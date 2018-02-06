Уфологи раскрыли роль пришельцев в предотвращении войны между Россией и США

За то, что человечество до сих пор не погибло в результате ядерной войны, нужно благодарить инопланетян. Такое мнение высказал американский эксперт Стив Бассетт, занимающийся изучением информации о пришельцах.

В годы холодной войны – глобального противостояния между СССР и Соединенными Штатами – мир неоднократно стоял на пороге ядерного конфликта, последствия которого могли быть катастрофическими для жизни на Земле. Любители уфологии считают, что апокалиптический сценарий предотвратили вовсе не советские и американские политики, сумевшие договориться, а представители инопланетных цивилизаций.









Данную точку зрения на страницах британского таблоида Daily Star озвучил Стив Бассетт, охарактеризованный изданием как «единственный в США официальный эксперт по вопросам о раскрытии информации об инопланетянах». Бассетт сообщил, что пришельцы уже несколько десятилетий регулярно посещают нашу планету с целью предотвращения применения оружия массового поражения.

По словам эксперта, корабли инопланетян спускаются и кружат над ядерными объектами, «выключая все ракеты». В результате они остаются в шахтах.

Почему обитатели других планет решили взять на себя роль спасителей человечества, Стив Бассетт не объяснил. Он ограничился указанием на то, что доказательства, свидетельствующие о наличии у пришельцев интереса к ядерному оружию, якобы появились еще в 1960-х годах, однако СМИ их проигнорировали.









Также Бассетт заявил, что власти США и России знают о существовании пришельцев. Более того, правительства обеих стран активно взаимодействуют с гостями из космоса, уверен эксперт.

Публикации на тему возможной ядерной войны между РФ и Западом во главе с Соединенными Штатами появляются в зарубежной прессе регулярно. В конце января один из вероятных сценариев конфликта представил американский журнал National Interest.









В материале, размещенном изданием, предсказывается, что Россия «развяжет агрессию» против прибалтийских республик. Столкнувшись с отпором со стороны НАТО, Москва решит применить ядерное оружие против сил альянса, полагают авторы журнала.