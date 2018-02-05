Уфологи заявили, что пришельцы похитили с Бермудских островов запасы рома

Уфологи на днях сделали поразительное заявление о вредных привычках инопланетян. Согласно некоторой информации, недавно пришельцы посетили Бермудские острова и похитили из хранилищ запасы рома.

Сторож склада, где находятся бутылки с крепким спиртным, утверждает, что видел собственными глазами представителей внеземной цивилизации, которые буквально "притягивали" к своему космическому кораблю емкости с алкогольным напитком, передает Anonsens

Скептики уверяют, что охранник, очевидно, самостоятельно употреблял ром, вследствие чего ему и померещились гуманоиды-воришки. Уфологи, однако, не слушают критиков и призывают землян готовиться – инопланетяне, очевидно, скоро начнут высаживаться не только на Бермудах.