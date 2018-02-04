Бывший британский чиновник: власти хранят в ангарах звездолеты инопланетян

Уфолог, который ранее работал на правительство Великобритании, сделал шокирующее заявление. По словам охотника за пришельцами, власти страны хранят в ангарах космические корабли инопланетян.

Эксперт по имени Ник Поуп утверждает, что ранее он вместе со своими коллегами спас Землю от нашествия представителей внеземной цивилизации. Как отмечает портал Anonsens, британские биологи тщательно изучали гуманоидов, брали у них анализы и образцы кожного покрова. Впоследствии выяснилось, что у пришельцев много общего с земными животными.

Поуп также отметил, что все инопланетные программы были закрыты еще в 2006 году, однако власти Соединенного Королевства не спешат избавляться от звездолетов.