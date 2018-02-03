В Ростове-на-Дону заметили зеленый светящийся объект, напоминавший НЛО

На днях жители Ростова-на-Дону были шокированы, увидев в небе крайне странный объект. Согласно последней информации, шар, окрашенный в зеленый цвет, очень напоминал космический корабль пришельцев.

Очевидцы сообщили, что предполагаемый НЛО двигался в пространстве довольно странным образом. В ходе полета объект не издал ни единого звука, передает портал Anonsens.

Некоторые уфологи и интернет-активисты и вовсе связали появление столь странного "звездолета" с визитом в Ростов-на-Дону президента России Владимира Путина. Скептики же уверяют, что охотники за инопланетянами в очередной раз обманывают сами себя и пытаются внушить свою точку зрения землянам.