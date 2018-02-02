Уфологи опубликовали видео «встреч» с инопланетянами в 2017 году

Огромная «летающая тарелка» в калифорнийском небе, прямоугольник, зависший над водопадом в Швеции, сферический НЛО в окружении американских вертолетов. Все это можно увидеть на новом видео, опубликованном уфологами.

На YouTube-канале SECTION 51 2.0 появился ролик, который, судя по описанию, смонтирован из видеозаписей, сделанных людьми, наблюдавшими в 2017 году неопознанные летающие объекты. Данная публикация призвана убедить интернет-пользователей в том, что «летающие тарелки» не являются выдумкой любителей уфологии.

Открывает подборку «встреч» с НЛО кадры, снятые в России. На видео, датируемом январем прошлого года, можно увидеть белый шар, который пролетает над Южно-Сибирскими горами и резко взмывает вверх. Очевидцы, судя по их комментарию, приняли объект за шаровую молнию.









Далее следуют записи, достоверность которых приближается к нулю. Так, вниманию зрителей предстают огромная «летающая тарелка», внезапно появившаяся над небоскребами в одном из калифорнийских городов, столь же внушительных размеров прямоугольный объект, зависший над водопадом Тэннфорсен в Швеции, и сферический НЛО, летящий в окружении американских вертолетов в штате Монтана. Все это действо сопровождается нагнетающей напряжение электронной музыкой, позаимствованной из голливудских фантастических фильмов.

Таким же фейком является видео, якобы сделанное в космосе. На нем запечатлены два плоских объекта, приближающихся к МКС.









Посмотревшие ролик зрители, как обычно, разделились на два лагеря. Представители первого заявили, что никогда не сомневались в существовании инопланетян, а теперь еще больше в этом убедились. Оппоненты уфологов, в свою очередь, с иронией отметили, что охотники на НЛО хорошо освоили компьютерные программы для монтажа.

К слову, исследователи-энтузиасты уже не в первый раз за последнее время пытаются удивить интернет-общественность «сенсационными» видео. В конце января известный виртуальный уфолог Streetcap1 опубликовал ролик, в котором рассказал, что флот инопланетян якобы обстрелял Солнце. Такой вывод мужчина сделал после изучения снимков, переданных на Землю аппаратом SOHO, наблюдающим за звездой.