Гигантский полупрозрачный диск появился в небе над Малайзией

В небе над Малайзией появился объект, который изумил и напугал местных жителей. Согласно последней информации, землянам показался полупрозрачный диск, напоминавший инопланетный корабль.

Как уточняют очевидцы, "летающая тарелка" была по-настоящему большой и устрашающей – не исключено, что ее длина достигала нескольких километров. Некоторым свидетелям странного явления показалось, что предполагаемый звездолет пришельцев пытался спрятаться за облаками, передает портал Faktom.ru.

Уфологи незамедлительно сообщили, что настолько огромный космический корабль, вероятно, изучает поверхность Земли с целью последующего нападения. Скептики, однако, считают, что видеозапись, появившаяся на YouTube, является фальшивой.