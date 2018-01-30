Уфологи убеждены, что космический флот инопланетян атаковал Солнце

Уфологи проанализировали недавние фотографии Солнца и сделали неутешительный вывод. Согласно некоторой информации, космический флот представителей внеземной цивилизации атаковал наше светило.

Уточняется, что снимки прислал зонд SOHO, который отправляет на Землю изображения каждые десять минут. Как отмечает сегодня портал Faktom.ru, на фото можно рассмотреть неизвестные летающие объекты, которые, вероятно, являются звездолетами инопланетян, а также яркие вспышки.

Не исключено, что гуманоиды открыли стрельбу по Солнцу.

Скептики, однако, полагают, что уфологи в очередной раз увидели то, чего на самом деле нет.