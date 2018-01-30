СМИ: на службу в NASA приняли офицера для защиты Земли от инопланетян

В СМИ появилась информация о том, что NASA приняло на работу человека, который будет заниматься вопросами защиты нашей планеты от инопланетян. 5 февраля агентство планирует включить офицера в штаб.

Предполагается, что новый сотрудник должен будет сделать все возможное, чтобы при нападении пришельцев на Землю население планеты не пострадало. Как отмечает портал Anonsens, новая должность досталась профессору Лизе Пратт из Университета Индианы.

Эксперт будет, в частности, внимательно следить за тем, чтобы микроорганизмы из космоса не проникли на Землю в ходе передвижения на космических зондах. Также в ее обязанности входит борьба с представителями внеземных цивилизаций, если они вздумают попытаться поработить людей.