Появившийся над Аляской НЛО в форме презерватива показали на видео уфологи

Любители уфологии опубликовали в интернете видео, на котором запечатлен неопознанный летающий объект в форме презерватива. В описании к ролику, опубликованному на YouTube, сказано, что НЛО сняли в небе над американским штатом Аляска.

Утверждается, что обнаруженный в минувшую среду объект крутился вокруг своей оси на протяжении десяти минут, после чего исчез. Согласно гипотезе уфологов, предполагаемый корабль инопланетян отправился в другие штаты.

Ранее на этой неделе охотники на НЛО обвинили космическое агентство NASA в том, что оно скрыло от общественности информацию о появлении возле МКС золотистого корабля пришельцев.