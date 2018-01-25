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Видеоролик 1950 года, на котором якобы запечатлен НЛО, взорвал соцсети

25 января 2018, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]

Видеоролик 1950 года, на котором якобы запечатлен НЛО, взорвал соцсети
фото: pixabay.com

В интернете появилась поразительная видеозапись, на которой запечатлен неопознанный летающий объект. Уникальность ролика заключается в том, что он, вероятно, был снят еще 50-м году прошлого века.

Уфологи: NASA скрывает появление золотистого корабля пришельцев у МКС

Уфологи: NASA скрывает появление золотистого корабля пришельцев у МКС

Предполагаемый звездолет инопланетян удалось заметить и зафиксировать на видео охотнику за пришельцами Билли Майеру. На записи заметно, что летающая тарелка сначала передвигалась довольно резко и отрывисто, а затем перешла на более плавный режим. Как уточняет портал Anonsens, на движение летательного аппарата могло повлиять магнитное поле нашей планеты.

Скептически настроенные пользователи сети, однако, утверждают, что видео не могло быть снято в XX веке. Более того, оно наверняка является монтажом.

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Дмитрий Медведев высказался о кончине Людмилы Сенчиной

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о кончине певицы Людмилы Сенчиной. Глава правительства выразил соболезнования семье народной артистки, которая ушла из жизни в возрасте 67 лет.

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Землетрясение произошло в Калифорнии

Землетрясение произошло в Калифорнии

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Видеоролик 1950 года, на котором якобы запечатлен НЛО, взорвал соцсети

Видеоролик 1950 года, на котором якобы запечатлен НЛО, взорвал соцсети

В интернете появилась поразительная видеозапись, на которой запечатлен неопознанный летающий объект. Уникальность ролика заключается в том, что он, вероятно, был снят еще 50-м году прошлого века.

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Для спортсменов из РФ, которые не смогут выступить на ОИ, есть хорошая новость

Для спортсменов из РФ, которые не смогут выступить на ОИ, есть хорошая новость

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. В четверг, 25 января, для российских спортсменов, которые не смогут выступить на Олимпиаде 2018 года, появилась хорошая новость.

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Медведев подписал распоряжение о назначении замглавы Минобрнауки

Сегодня стало известно, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев назначил заместителя главы Минобрнауки. Данную высокую должность, согласно последней информации, заняла Ирина Потехина.

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Президент России выразил соболезнования в связи с кончиной Людмилы Сенчиной

Президент России выразил соболезнования в связи с кончиной Людмилы Сенчиной

В четверг, 25 января, российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования мужу Людмилы Сенчиной в связи с кончиной певицы. Артистка скончалась сегодня утром в возрасте 67 лет после длительной болезни.

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Трамп: в Иерусалиме будет открыто "небольшое" американское посольство

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Из горящей московской квартиры спасли двоих детей

Из горящей московской квартиры спасли двоих детей

На западе Москвы в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в четверг, 25 января, вспыхнул пожар. Согласно последней информации, из горящего помещения спасателям удалось вынести двоих детей.

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Назван диагноз Сенчиной, из-за которого она полторы недели назад впала в кому

Назван диагноз Сенчиной, из-за которого она полторы недели назад впала в кому

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Росстат: в 2017 году реальные доходы граждан РФ снизились

В четверг, 25 января, стало известно, что в 2017 году реальные доходы граждан Российской Федерации снизились. Росстат уточняет, что по сравнению с 2016 годом данный показатель снизился на 1,7 процента.

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Путин пообещал, что ситуация вокруг Крыма в скором времени стабилизируется

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Порошенко потребовал чтобы журналистка, говорившая на русском, сняла вышиванку

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Компания "Аэрофлот" намерена получить компенсацию с жены Аршавина

Компания "Аэрофлот" намерена получить компенсацию с жены Аршавина

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МИД РФ: Россия ответит на возможные новые санкции США

МИД РФ: Россия ответит на возможные новые санкции США

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Появилась информация о подготовке ВСУ к новому наступлению в Донбассе

Появилась информация о подготовке ВСУ к новому наступлению в Донбассе

Разведка народных республик Донбасса вскрыла подготовку Вооруженных сил Украины к наступлению под городом Горловка. Об этом СМИ сообщили источники в руководстве самопровозглашенных государств.

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Названо имя нового возможного преемника Медведева на посту премьера

Названо имя нового возможного преемника Медведева на посту премьера

Список претендентов на должность премьер-министра России пополнился новым именем. Его в разговоре с журналистами назвал бывший губернатор Ярославской области, член Совета Федерации Анатолий Лисицын.

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Раскрыты планы США по экономическому удушению России и смене власти в стране

Раскрыты планы США по экономическому удушению России и смене власти в стране

Администрация Соединенных Штатов разработала план действий, направленный на экономическое удушение России и смену власти в стране. Такое мнение высказал отечественный экономист Валентин Катасонов.

//Общество

Патриарх Кирилл считает, что многодетным семьям необходимо придать особый статус

Патриарх Кирилл считает, что многодетным семьям необходимо придать особый статус

В четверг, 25 января, патриарх Московский и всея Руси Кирилл выдвинул идею о введении особого статуса для многодетных семей. С соответствующим призывом священнослужитель выступил в Совфеде.

//Общество

Сдача ЕГЭ в России может стать добровольной

Сдача ЕГЭ в России может стать добровольной

В четверг, 25 января, в Госдуме предложили сделать сдачу единого госэкзамена добровольной. Данную идею выдвинул сегодня первый зампредседателя комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин.

//Шоу-бизнес

Садальский о смерти Сенчиной: Погасла негаснущая звезда

Садальский о смерти Сенчиной: Погасла негаснущая звезда

Коллеги Людмилы Сенчиной, поклонники звезды высказываются сегодня о певице. Актер театра и кино, блогер Станислав Садальский опубликовал в Инстаграм фото Сенчиной и написал: "Погасла негаснущая ЗВЕЗДА"

//Общество

Девушки комментируют убийство московской студентки: Ничто не оправдывает насилие

Девушки комментируют убийство московской студентки: Ничто не оправдывает насилие

В соцсетях после гибели студентки Татьяны Страховой от рук влюбленного в нее 19-летнего второкурсника Артема Исхакова организован флешмоб. Девушки выкладывают свои фотографии с хештегом #этонеповодубить.

//Общество

Глава Минэкономразвития рассказал, почему не спит по ночам

Глава Минэкономразвития рассказал, почему не спит по ночам

Глава российского Министерства экономического развития Максим Орешкин рассказал в четверг, почему не спит по ночам. Политик признался, что причиной его частой бессонницы является ситуация в стране.

//Культура

Юлия Савичева, спевшая "Золушку" вместе с Сенчиной, не верит в смерть артистки

Юлия Савичева, спевшая "Золушку" вместе с Сенчиной, не верит в смерть артистки

Известная российская певица Юлия Савичева сообщила, что не может поверить в то, что Людмилы Сенчиной больше нет. Выяснилось, что артистки познакомились в рамках премии "ТЭФИ" в 2006 году.

//Общество

Студент МГУ, которого выгнали с экзамена из-за кипы, все сдал

Студент МГУ, которого выгнали с экзамена из-за кипы, все сдал

Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал в четверг о студенте факультета телевидения по имени Лев Борода, которого выгнали с экзамена из-за кипы.

//В мире

Часть Лувра в Париже закрывают из-за наводнения

Часть Лувра в Париже закрывают из-за наводнения

В четверг, 25 января, стало известно, что часть музея Лувр в Париже пришлось закрыть. Согласно последней информации, речь идет о подземной галерее, где находятся многие экспонаты исламского искусства.

//Наука

Ученые: до "апокалипсиса" осталось всего две минуты

Ученые: до "апокалипсиса" осталось всего две минуты

Согласно последней информации, апокалипсис приблизился еще на полминуты. Ученые в четверг, 25 января, перевели стрелки условных часов Судного дня, вследствие чего они стали показывать 23.58.

//Культура

Дмитрий Медведев высказался о кончине Людмилы Сенчиной

Дмитрий Медведев высказался о кончине Людмилы Сенчиной

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о кончине певицы Людмилы Сенчиной. Глава правительства выразил соболезнования семье народной артистки, которая ушла из жизни в возрасте 67 лет.

//В мире

Землетрясение произошло в Калифорнии

Землетрясение произошло в Калифорнии

В четверг, 25 января, на территории американского штата Калифорния произошло землетрясение. Данную информацию сегодня вечером предоставили в Геологической службе Соединенных Штатах Америки.

//Непознанное

Видеоролик 1950 года, на котором якобы запечатлен НЛО, взорвал соцсети

Видеоролик 1950 года, на котором якобы запечатлен НЛО, взорвал соцсети

В интернете появилась поразительная видеозапись, на которой запечатлен неопознанный летающий объект. Уникальность ролика заключается в том, что он, вероятно, был снят еще 50-м году прошлого века.

//Новости Гнездо.ру

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//Спорт

Для спортсменов из РФ, которые не смогут выступить на ОИ, есть хорошая новость

Для спортсменов из РФ, которые не смогут выступить на ОИ, есть хорошая новость

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. В четверг, 25 января, для российских спортсменов, которые не смогут выступить на Олимпиаде 2018 года, появилась хорошая новость.

//Общество

Медведев подписал распоряжение о назначении замглавы Минобрнауки

Медведев подписал распоряжение о назначении замглавы Минобрнауки

Сегодня стало известно, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев назначил заместителя главы Минобрнауки. Данную высокую должность, согласно последней информации, заняла Ирина Потехина.

//Культура

Президент России выразил соболезнования в связи с кончиной Людмилы Сенчиной

Президент России выразил соболезнования в связи с кончиной Людмилы Сенчиной

В четверг, 25 января, российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования мужу Людмилы Сенчиной в связи с кончиной певицы. Артистка скончалась сегодня утром в возрасте 67 лет после длительной болезни.

//В мире

Трамп: в Иерусалиме будет открыто "небольшое" американское посольство

Трамп: в Иерусалиме будет открыто "небольшое" американское посольство

Американский лидер Дональд Трамп в четверг, 25 января, сделал важное заявление. Президент Штатов сегодня сообщил, что в будущем году в Иерусалиме будет открыто "небольшое" посольство Америки.

//Экономика

ЦБ: обладатели криптовалют серьезно рискуют

ЦБ: обладатели криптовалют серьезно рискуют

Специалисты Центробанка выпустили предупреждение для владельцев криптовалют. В пресс-службе Банка России в четверг отметили, что данный тип денег в настоящий момент является крайне рискованным.

//Наука

Ученые: даже одна сигарета в день способна привести к инфаркту

Ученые: даже одна сигарета в день способна привести к инфаркту

Специалисты из Университетского колледжа Лондона недавно сделали поразительное открытие, связанное с курением. Выяснилось, что даже одна сигарета в день способна довести человека до инфаркта.

//Общество

"Почта России" планирует сократить срок доставки из Китая в Москву до 7 дней

"Почта России" планирует сократить срок доставки из Китая в Москву до 7 дней

"Почта России" рассчитывает в 2018 году сократить средний срок доставки посылок из Китая в Москву до 7-8 дней.

//Расследования

Из горящей московской квартиры спасли двоих детей

Из горящей московской квартиры спасли двоих детей

На западе Москвы в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в четверг, 25 января, вспыхнул пожар. Согласно последней информации, из горящего помещения спасателям удалось вынести двоих детей.

//Культура

Назван диагноз Сенчиной, из-за которого она полторы недели назад впала в кому

Назван диагноз Сенчиной, из-за которого она полторы недели назад впала в кому

Вечером в четверг, 25 января, стало известно, какое заболевание стало причиной смерти певицы Людмилы Сенчиной. Подробности о состоянии артистки в последние дни жизни рассказал поэт Илья Резник.

//Экономика

Росстат: в 2017 году реальные доходы граждан РФ снизились

Росстат: в 2017 году реальные доходы граждан РФ снизились

В четверг, 25 января, стало известно, что в 2017 году реальные доходы граждан Российской Федерации снизились. Росстат уточняет, что по сравнению с 2016 годом данный показатель снизился на 1,7 процента.

//Общество

Путин пообещал, что ситуация вокруг Крыма в скором времени стабилизируется

Путин пообещал, что ситуация вокруг Крыма в скором времени стабилизируется

Российский лидер Владимир Путин заявил в четверг, что в скором времени ситуация вокруг Республики Крым стабилизируется. Об этом глава государства сообщил в рамках телемоста с лучшими вузами РФ.

//В мире

Порошенко потребовал чтобы журналистка, говорившая на русском, сняла вышиванку

Порошенко потребовал чтобы журналистка, говорившая на русском, сняла вышиванку

Украинский лидер Петр Порошенко выразил недовольство журналисткой в вышиванке, которая задала вопрос на русском языке. Инцидент произошел накануне в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

//Культура

Лавров сообщил, какую песню Владимира Высоцкого любит больше других

Лавров сообщил, какую песню Владимира Высоцкого любит больше других

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сегодня рассказал, какую песню Владимира Высоцкого любит больше других. Дипломат подчеркнул, что ему было сложно выбрать лишь одну композицию.

//Общество

Компания "Аэрофлот" намерена получить компенсацию с жены Аршавина

Компания "Аэрофлот" намерена получить компенсацию с жены Аршавина

Сегодня стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" намерена получить компенсацию с супруги футболиста Андрея Аршавина. Женщину и ее детей сняли с рейса 6 января текущего года за деструктивное поведение.

//В мире

Волкер заявил о провале российской политики на Украине

Волкер заявил о провале российской политики на Украине

Стратегия России в отношении Украины провалилась. Такое мнение в разговоре с иностранными журналистами высказал специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Курт Волкер.

//Общество

Путин рассказал, что помогает ему сохранять бодрость духа

Путин рассказал, что помогает ему сохранять бодрость духа

Российский лидер Владимир Путин рассказал сегодня, что помогает ему сохранять бодрость духа. Своим секретом президент России поделился с рабочими Казанского авиазавода имени С.П. Горбунова.

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