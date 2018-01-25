Видеоролик 1950 года, на котором якобы запечатлен НЛО, взорвал соцсети

В интернете появилась поразительная видеозапись, на которой запечатлен неопознанный летающий объект. Уникальность ролика заключается в том, что он, вероятно, был снят еще 50-м году прошлого века.

Предполагаемый звездолет инопланетян удалось заметить и зафиксировать на видео охотнику за пришельцами Билли Майеру. На записи заметно, что летающая тарелка сначала передвигалась довольно резко и отрывисто, а затем перешла на более плавный режим. Как уточняет портал Anonsens, на движение летательного аппарата могло повлиять магнитное поле нашей планеты.

Скептически настроенные пользователи сети, однако, утверждают, что видео не могло быть снято в XX веке. Более того, оно наверняка является монтажом.