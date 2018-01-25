Уфологи: NASA скрывает появление золотистого корабля пришельцев у МКС

Уфологи убеждены, что NASA скрывают от всего мира нечто очень важное и пугающее. Речь, по словам специалистов, идет о появлении неопознанного летающего объекта золотистого оттенка неподалеку от МКС.

Видеоролик, который натолкнул сторонников теории заговора на подобные мысли, был снят в 2016 году в ходе прямой трансляции с космической станции. На записи заметно, как в нижнем углу кадра возникает золотое свечение, характер которого не установлен, передает портал Anonsens.

Уфологи указывают на то, что предполагаемый корабль инопланетян исчез буквально через пару секунд, что говорит о факте монтажа и желании NASA скрыть от землян приближение пришельцев.