Жители Приморья заявили, что над регионом с жутким звуком пронеслись НЛО

В последнее время жители разных уголков планеты все чаще сообщают о том, что видели корабли пришельцев. На днях очередной неопознанный летающий объект показался в небе над Приморским краем.

Местные жители сообщили, что сначала заметили один звездолет, а затем рядом с ним появились еще два. Все летательные аппараты могли резко менять скорость и моментально перемещаться по различным траекториям, передает портал Anonsens.

Подчеркивается, что перед прибытием предполагаемых инопланетян люди слышали страшные громкие звуки.

Интересно, что очевидцы сняли появление пришельцев на видео, однако многие скептики назвали его монтажом.