Уфологи показали видео с пролетевшими возле МКС «танком» и «шарообразным НЛО»

Любители уфологии на днях сообщили, что Международную космическую станцию облетел неопознанный объект невероятной красоты. «Аргументы недели» вспомнили прежние «открытия» охотников на НЛО, сделанные на основе записей с камер МКС.

Международная космическая станция находится на орбите Земли с конца 1990-х годов. На борту МКС установлены две камеры, ведущие трансляцию в режиме реального времени. Посмотреть видео может любой желающий, для этого достаточно зайти на соответствующий интернет-сайт.









С особенным вниманием за трансляцией наблюдают уфологи, которые надеются обнаружить в космическом пространстве корабли инопланетян. Исследователи-энтузиасты периодически пытаются заверить общественность в том, что это им удалось.

В конце прошлого года СМИ распространили информацию о том, что известный американский уфолог Скотт Уоринг рассмотрел на записи с камеры МКС «летающий боевой танк». К соответствующим сообщениям было приложено видео, опубликованное на YouTube осенью 2016-го.

Уоринг заявил, что камеры запечатлели корабль пришельцев, который направляется к Земле. Согласно версии, изложенной охотником на НЛО, инопланетяне планировали захватить нашу планету. Уоринг предрек, что нападение гуманоидов произойдет на Новый год. Последующее развитие событий показало, что данный прогноз является очередной выдумкой американца.

Сомнительные лавры Скотта Уоринга, судя по всему, не дают покоя радиолюбителю из Нижнего Тагила Валентину Дегтяреву, который с некоторых пор тоже регулярно публикует в интернете «сенсационные сведения» о присутствии инопланетян на околоземной орбите. Так, в декабре 2017-го Дегтярев выложил в сети сделанное камерой МКС видео, на котором, по его мнению, изображен огромный белый объект техногенного происхождения, имеющий «идеальную шаровидную форму».

Российский уфолог привел аргументы в пользу того, что данный объект был создан искусственным образом. Главный из этих доводов заключается в том, что НЛО светится в солнечных лучах, значит, его поверхность сделана из металла.

«Открытие» Валентина Дегтярева по просьбе журналистов прокомментировал сотрудник Института естественных наук и математики Уральского федерального университета Павел Скрипченко. По словам ученого, любитель уфологии принял за НЛО обычный космический мусор.