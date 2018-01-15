Уфологи шокированы: в Техасе заметили НЛО в форме мясорубки

Жители американского штата Техас пришли в ужас, взглянув на небо 12 января. Согласно последней информации, люди увидели неопознанный летающий объект, который имел форму огромной железной мясорубки.

Уточняется, что странный аппарат на пару минут завис в воздухе, а затем резко переместился. К настоящему моменту ролик, на котором запечатлен предполагаемый НЛО, посмотрели уже 10 тысяч интернет-пользователей. Уфологи уже несколько дней спорят о происхождении "космической мясорубки".

Некоторые предполагают, что объект может являться какой-либо составной частью космического корабля представителей внеземной цивилизации, передает портал Anonsens.

Скептики, однако, считают, что видео было сделано при помощи компьютерного монтажа.