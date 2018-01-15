Уфологи: МКС облетел неопознанный объект невероятной красоты

Уфологи сообщили, что на днях Международную космическую станцию облетел неопознанный объект невероятной красоты. Специалисты убеждены, что речь идет об уникальном корабле представителей внеземной цивилизации.

На кадрах, которые были сняты камерами, установленными на борту МКС, замечен объект, напоминающий блестящий алмаз. Уточняется, что цвет "летательного аппарата" был белым однако периодически он начинал переливаться. Как передает портал Faktom.ru, ранее уфологи не видели ничего подобного, вследствие чего данный инцидент очень заинтересовал их.

Скептически настроенные люди, однако, полагают, что в объективы попал причудливый астероид, а охотники за пришельцами пытаются выдать желаемое за действительное.