Уфологи считают, что инопланетяне могут напасть на Землю уже сегодня

Уфологи накануне предоставили информацию, которая всерьез напугала жителей Земли. Согласно некоторым данным, на окраине Солнечной системы был замечен объект, напоминающий космический корабль.

Специалисты полагают, что к нашей планете в скором времени приблизятся представители внеземной цивилизации. Не исключено, что высадка пришельцев на Землю состоится уже сегодня – 14 января, передает портал Anonsens.

Отметим, что аналогичные сообщения появились еще в конце 2017 года, но тогда речь шла о нападении инопланетян в ночь на 1 января. Как можно заметить, предыдущее предсказание уфологов не сбылось, вследствие чего нет оснований для паники. Некоторые земляне, однако, готовятся к прибытию пришельцев.