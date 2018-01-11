СМИ: московские войска ПВО привели в боевую готовность из-за НЛО

Войска ПВО Московской воздушной зоны на Рождество были приведены в повышенную готовность из-за НЛО над МКАД. Он якобы двигался со скоростью до 200 километров в час. Объяснить происхождение объекта пока не удалось. Уфологи: жители США и Великобритании стали очевидцами зеленого НЛО

Как сообщает Telegram-канал Mash, три локатора возле Москвы 7 января зафиксировали неопознанный летающий объект над МКАД. Установить его высоту не смогло ни одно средство контроля.

НЛО зафиксировали трижды. Первый раз в районе МКАД, в 8:42 он исчез с радаров. Затем НЛО засекли в районе ПОД "Карманово". В окрестностях Можайска он окончательно пропал. В 9:15 режим готовности ПВО был снят.