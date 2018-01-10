Странный объект в форме яйца заметили возле МКС

Уфологи убеждены, что сделали важное открытие, которое способно доказать существование инопланетян. Специалист по имени Скотт Уоринг заявил, что рядом с Международной космической станцией замечен НЛО.

Эксперт опубликовал в сети снимок загадочного объекта, напоминающего по форме яйцо. Уфолог заметил, что это, вероятно, космический корабль, который прибыл с одной из обитаемых планет в глубоком космосе, передает портал Anonsens

По словам Уоринга, НЛО имел синий цвет, однако периодически становился более ярким или более тусклым, а затем полностью обесцветился и исчез. Астронавты Международной космической станции не сообщали ни о чем подобном, поэтому не исключено, это всего лишь очередной обман зрения.