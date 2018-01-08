Житель США заявил, что является свидетелем высадки инопланетного десанта

В Южной Калифорнии произошло таинственное событие, в котором могут быть замешаны инопланетяне. Очевидец рассказал, что видел странный космический корабль, который сбросил нечто на территорию США.

Согласно некоторой информации, транспортное средство, которое может принадлежать представителям внеземной цивилизации, могло отправить на нашу планету десант. Как отмечает портал Anonsens, после совершения этого действия звездолет очень быстро скрылся из виду. Именно поэтому свидетелю не удалось запечатлеть корабль.

Скептики полагают, что эта история – очередная выдумка уфологов, которые пытаются напугать жителей Земли и посеять панику. Вероятно, "таинственная" вспышка в небе появилась во время захода солнца.