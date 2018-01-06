Уфологи: жители США и Великобритании стали очевидцами зеленого НЛО

Только 2018 год начался, как обитатели разных стран мира засекли неопознанный летающий объект необычной формы, который выглядел, как ярко-зеленая комета. Первой об этом сообщила жительница Северной Англии. Специалисты NASA обнаружили на Марсе странные «палочковидные» образования

НЛО переливался жёлтыми и красными оттенками. Поделившись увиденным со своим мужем, женщина разместила соответствующий пост во всемирной сети, сообщает OAnews. Через время она узнала, что наблюдала подобное явление не одна. Через некоторое время фотография с похожим НЛО была сделана жителями Америки.

26 декабря камера МКС засекла непонятный объект, который вёл наблюдения за тем, как меняют солнечные панели, а если быть точнее, то фотоэлектрические преобразователи в них.