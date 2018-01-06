Специалисты NASA обнаружили на Марсе странные «палочковидные» образования

Ученые NASA в Twitter опубликовали фото, на которых сняты непонятные образования на Марсе. Снимки с Красной планеты передал ровер Curiosity, фотографии были получены 2 января 2018 года. Ученые предполагают, что марсианская жизнь находится под поверхностью планеты

Откуда на Марсе взялись образования, похожие на палочки, пока не известно. Длина одного из них равняется четверти дюйма. Не исключено, что они являются кристаллами, которые образовались из марсианских пород.

Фотографии NASA сейчас бурно обсуждаются на странице агентства.

Ранее опубликованные снимки NASA Красной планеты наделали переполох в рядах уфологов. Один из исследователей обнаружил на снимках на поверхности Марса статую Иисуса Христа.