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Уфологи рассмотрели на Марсе огромного паука

4 января 2018, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Уфологи рассмотрели на Марсе огромного паука
фото: pixabay.com

Уфологи недавно вновь обратили пристальное внимание на поверхность Марса. Дело в том, что некоторые исследователи случайно рассмотрели на Красной планете нечто странное и весьма пугающее.

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Илон Маск продемонстрировал автомобиль Tesla, который направят к Марсу

Оказалось, что некоторое время назад Американское космическое агентство опубликовало на своем официальном сайте снимок, на котором изображен гигантский паук. Как отмечает портал Anonsens, огромное насекомое словно ползет по марсианской земле.  Известный уфолог Скотт Уоринг не исключает, что вся планета может быть населена этими невероятными существами.

Скептики, однако, вновь посчитали, что у охотников за НЛО разыгралось воображение. Вероятнее всего, по их мнению, на фото можно увидеть всего лишь трещину необычной формы.

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Сбербанк предотвратил более 300 тысяч попыток хакеров украсть деньги клиентов

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На Киевском шоссе произошло ДТП, среди пострадавших дети

В четверг, 4 января, на 60-м километре Киевского шоссе в Москве случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно данным пресс-службы столичного управления, в ходе аварии пострадали люди.

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Журналисты выяснили, где Украина планирует хранить летальное оружие США

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Под Саратовом похоронили российского пилота, разбившегося в Сирии 31 декабря

Под Саратовом похоронили российского пилота, разбившегося в Сирии 31 декабря

В четверг, 4 января, в городе Пугачев под Саратовом был похоронен российский пилот. Летчик и его коллега погибли в последний день 2017 года в ходе крушения вертолета Ми-25 на территории Сирии.

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Кабмин Украины: Киев собирался взорвать российский газопровод

Кабмин Украины: Киев собирался взорвать российский газопровод

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак сделал в четверг важное признание. Заявление политика касается Российской Федерации.

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Гигантская ледяная стена "выросла" на границе РФ и Китая

Гигантская ледяная стена "выросла" на границе РФ и Китая

На границе Российской Федерации и Китая возникла поразительная ледяная стена. Высота природного "ограждения", которое образовалось из-за сильнейшего ветра, в настоящий момент достигает двадцати метров.

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Российский лидер Владимир Путин в четверг внес изменения в систему Совета безопасности РФ. В состав органа было решено включить нового полпреда в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева.

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Ученые рассказали о рисках употребления колбасы и сосисок

Исследователи из Университета Глазго провели ряд экспериментов и сделали довольно неутешительные выводы. Оказывается, употребление в пищу колбасы и сосисок может быть действительно опасным.

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Президент РФ подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Египтом

В четверг, 4 января, президент Российской Федерации Владимир Путин принял важное решение. Глава России подписал сегодня указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Египтом, прерванного в 2015 году.

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Нас не будет, а гениталии Нуриева, как новые светила, будут висеть над Москвой!

Нас не будет, а гениталии Нуриева, как новые светила, будут висеть над Москвой!

Большой театр в марте начнет продажу билетов на июньский показ балета «Нуреев». Напомним, что для узкого-узкого круга лиц там недавно состоялась премьера. Размышляет Александр ПРОХАНОВ...

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СМИ: власти Латвии выдворяют из страны корреспондента ВГТРК

В четверг стало известно о том, что власти Латвии выдворяют из страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву. Согласно последним данным, журналистка должна покинуть территорию государства в течение суток.

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Глава Казахстана считает политическим феноменом свое сотрудничество с Путиным

Глава Казахстана считает политическим феноменом свое сотрудничество с Путиным

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал важное заявление насчет своего сотрудничества с президентом РФ Владимиром Путиным. Политик считает совместную работу с российским лидером феноменом.

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200 миллионов потратят на ремонт крепости "Керчь" в Крыму

200 миллионов потратят на ремонт крепости "Керчь" в Крыму

В этом году в крепости «Керчь» приступят к противоаварийным работам. Потратят на эти цели 211 миллионов рублей. Об этом сообщила генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна УМРИХИНА.

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В горах Крыма внедорожник завис над обрывом

В горах Крыма внедорожник завис над обрывом

3 января в районе горы Ай-Йори внедорожник Ssang Yong съехал с грунтовой дороги и завис над крутым обрывистым склоном.

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С начала 2018 года спасатели вытащили из московских водоемов трех человек

С начала 2018 года спасатели вытащили из московских водоемов трех человек

С 1 по 3 января 2018 года спасатели вытащили из московских водоемов трех человек. Об этом сегодня рассказали в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

//Здоровье

В России собираются уничтожать раковые опухоли путем микропучковой терапии

В России собираются уничтожать раковые опухоли путем микропучковой терапии

Электронную пушку, которая поможет больным онкологией, разработали в Новосибирске в Институте ядерной физики им. Г.И.Будкера. С ее помощью можно будет уничтожаться раковые опухоли путем микропучковой рентгеновской терапии.

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В центре Санкт-Петербурга сгорел пассажирский автобус

В центре Санкт-Петербурга сгорел пассажирский автобус

Утром в четверг, 4 января, в одном из центральных районов Санкт-Петербурга загорелся пассажирский автобус. Согласно последней информации, происшествие случилось на стрелке Васильевского острова.

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МВД ужесточит наказание за хищение средств с банковских счетов россиян

МВД ужесточит наказание за хищение средств с банковских счетов россиян

В 2018 году МВД России намерено ужесточить наказание за хищение средств с банковских счетов россиян. В пресс-центре ведомства уточнили, что изменения будут внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации.

//Непознанное

Уфологи рассмотрели на Марсе огромного паука

Уфологи рассмотрели на Марсе огромного паука

Уфологи недавно вновь обратили пристальное внимание на поверхность Марса. Дело в том, что некоторые исследователи случайно рассмотрели на Красной планете нечто странное и весьма пугающее.

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Польша объявила условия подписания нового газового контракта с РФ

Польша объявила условия подписания нового газового контракта с РФ

В Польше сегодня сообщили, на каких условиях страна готова подписать новый контракт на поставки российского газа. Согласно последней информации, действующее соглашение истекает в 2022 году.

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В США пропал с радаров пассажирский самолет

В США пропал с радаров пассажирский самолет

Легкомоторный пассажирский самолет пропал с радаров над Мексиканским заливом у побережья США. Самолет вылетел из аэропорта Wiley Post в Оклахоме-Сити и направлялся в Джорджтаун, штат Техас.

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