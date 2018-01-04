Уфологи рассмотрели на Марсе огромного паука

Уфологи недавно вновь обратили пристальное внимание на поверхность Марса. Дело в том, что некоторые исследователи случайно рассмотрели на Красной планете нечто странное и весьма пугающее.

Оказалось, что некоторое время назад Американское космическое агентство опубликовало на своем официальном сайте снимок, на котором изображен гигантский паук. Как отмечает портал Anonsens, огромное насекомое словно ползет по марсианской земле. Известный уфолог Скотт Уоринг не исключает, что вся планета может быть населена этими невероятными существами.

Скептики, однако, вновь посчитали, что у охотников за НЛО разыгралось воображение. Вероятнее всего, по их мнению, на фото можно увидеть всего лишь трещину необычной формы.