Специалисты NASA заявили, что нашли планету, на которой живут гуманоиды

Эксперты Американского космического агентства убеждены, что нашли планету, на которой живут гуманоиды. Якобы специалистам NASA удалось обнаружить загадочное небесное тело на расстоянии 11 световых лет от Земли.

Ученые не исключают, что в ходе изучения данной экзопланеты удастся найти или следы пребывания на ней пришельцев, или даже самих инопланетян, передает портал Anonsens. В настоящий момент исследователи проводят целый ряд особенных анализов, которые могут показать, способна ли эта планета удерживать воду.

Интересно, что к настоящему моменту специалисты смогли открыть уже более трех с половиной тысяч потенциально обитаемых небесных тел, однако для более точного и детального их изучения требуется самое современное оборудование и достаточно длительное время.