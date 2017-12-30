Ученые считают, что инопланетяне выходили на контакт с древними людьми

Ученые проанализировали всю имеющуюся информацию об инопланетянах и пришли к поразительным выводам. Уфологи предполагают, что пришельцы не раз выходили на контакт с древними жителями Земли.

По словам экспертов, у них есть доказательства этой теории. В частности, на крышке саркофага племени майя можно заметить рисунки, напоминающие инопланетные космические корабли, передает портал Anonsens.

Кроме того, вероятно, и шумеры встречались с гуманоидами. В ходе раскопок археологи нашли печати с изображениями, напоминающими полеты ракет, а также астронавтов. Также аналогичные находки были сделаны в Египте, Франции и даже на территории России. Теперь специалистам необходимо узнать, почему и когда представители внеземных цивилизаций перестали общаться с людьми.