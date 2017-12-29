Ученые объяснили, почему инопланетяне до сих пор не связались с землянами

Специалисты на днях сделали важное заявление о том, почему представители внеземных цивилизаций до сих пор не связались с людьми. Существует теория, о которой в настоящий момент мало кто задумывается.

Согласно некоторой информации, все дело в том, что инопланетяне просто не хотят с нами общаться, хотя прекрасно видят, что земляне пытаются наладить с ними контакт. Как сообщает портал Anonsens , вероятно, пришельцы ожидают более решительных шагов со стороны людей, однако не исключено, что они намерены скрываться и дальше.

В настоящий момент эксперты пытаются отправить сигналы на другие планеты, надеясь, что хотя бы на одной из них есть разумные существа, которые ответят.